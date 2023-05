Elettra Lamborghini fa impazzire i fan sfegatati | l' annuncio misterioso è un vero e proprio enigma

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 16 maggio 2023) Cosa sta succedendo ad? Ecco l'indizio social di unche fai fan della cantantesta festeggiando il suo grandissimo successo. Dopo aver partecipato a diversi reality come concorrente, ed in alcune dopo serie come Riccanza su MTV, ha deciso di sfondare nel panorama musicale. Con il suo primo singolo Pem Pem, non solo conquista le classifiche, ma viene incoronato comeregina delle hit estive. E infatti impossibile non ricordare un’estate senza un tormentone della cantante, l’ultimo lanciato l’estate scorsa è stato Caramello che, ancora oggi risuona in radio facendo ci sperare che, prima o poi, finiscano queste brutte giornate di pioggia e inizi ...