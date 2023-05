Educazione finanziaria

Leggi su scartoff

(Di martedì 16 maggio 2023) L’ è l’insieme delle competenze e conoscenze che consentono di gestire in modo efficiente le risorse economiche a disposizione, dall’elaborazione di un budget alle scelte d’investimento. In questo articolo, esploreremo l’importanza dell’, che cos’è e dove è possibile studiarla in Italia. Che cos’è l’ L’ insegna le competenze e gli atteggiamenti necessari per comprendere il denaro e le finanze. Sviluppare una comprensione della finanza ci fornisce le conoscenze e le competenze di cui abbiamo bisogno per gestire il denaro in modo efficace. Ci aiuta a prendere decisioni ben informate e incoraggia comportamenti finanziari responsabili. L’ dei bambini fin dalla giovane età mira a approfondire la loro conoscenza del denaro nel mondo reale. Sviluppa la loro capacità di gestire il denaro mentre crescono e fornisce loro le conoscenze e la fiducia necessarie per prendere importanti decisioni ...