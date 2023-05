Economia | La Russa | ‘Altagamma ambasciatori stile e identità italiani’

(Di martedì 16 maggio 2023) Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Altagamma sta contribuendo in maniera decisiva a dare un segnale forte dellaitaliana. I vostri settori identificano l’Italia nel mondo e vi rendonodelloe della nostra. Un mondo fatto di innovazione, creatività, attenzione al patrimonio culturale e alla nostra tradizione che viene innovata continuamente”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La, in un saluto al convegno promosso dalla Fondazione Altagamma a Palazzo Giustiniani, ‘L’evoluzione del made in Italy d’eccellenza’. L'articolo CalcioWeb.

Lo ha riferito oggi a Bruxelles il commissario Ue all', Paolo Gentiloni, parlando alla ...cambiare i Pnrr originari per adattarli ai cambiamenti intervenuti a seguito della guerrain ...Al tempo stesso l'invasioneha suscitato i timori dei piccoli Stati e dei movimenti ... democrazia, diritti e salvaguardia del ruolo preminente del pubblico in. L'afasica e inconsistente ...... o quelle nuovissime che, dopo l'invasionedell'Ucraina, investono l'Europa intera. Erdogan, ... In primo piano l'. Il mito della crescita, diventato così assoluto da fargli bruciare cinque ...

L’economia russa cresce nonostante le sanzioni Il Manifesto

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Altagamma sta contribuendo in maniera decisiva a dare un segnale forte della identità italiana. I vostri settori identificano l’Italia nel mondo e vi rendono ambasciatori ...“Time to Decide Europe Summit 2023”: Over 300 guests to attend high-level conference organised by ERSTE Foundation and IWM Today, Tuesday 16 May 2023, ERSTE Foundation is hosting the Time To Decide Eu ...