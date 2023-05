Economia circolare | Italia sempre più leader ma…

(Di martedì 16 maggio 2023) Nonostante si faccianopiù pressanti gli allarmi sulle crisi ambientali, da quella energetica a quella climatica, dalla crisi idrica a quella agricola, passando per la deforestazione e la desertificazione, il tasso di circolarità nel mondo sta diminuendo: negli ultimi cinque anni siamo passati dal 9,1% al 7,2: in altre parole si ricicla e si riusa meno. L’, comunque, rimane il Paese piùd’Europa, anche se negli ultimi anni ha un po’ rallentato mentre gli altri hanno accelerato: occorre fare di più per continuare a mantenere laship. Il tasso di utilizzodei materiali inè al 18,4%, molto più alto della media europea (11,7%) nel 2021, ma eravamo al 20,6% nel 2020. Per la produttività della risorse siamo, assieme alla Francia, davanti alle ...

A dirlo è Simone Gamberini, Presidente di Legacoop, commentando alcuni dati dello studio "Le scelte dei consumatori sull'" , la prima indagine sul tema in Italia, realizzata da ...La volontà di HOP è di ' garantire il diritto alla riparazione dei dispositivi secondo la logica dell'reale '. La società di Cupertino è indagata in Francia per obsolescenza ...Lo rivela il 5/o rapporto sull'del Circular Economy Network, presentato a Roma. Secondo lo studio, l'globale brucia oltre 100 miliardi di tonnellate di materiali l'anno. ...

Sono alcuni dei dati al centro della quinta edizione del Rapporto nazionale sull’economia circolare, realizzata dal Circular Economy Network – in collaborazione con ENEA e con il patrocinio della ...Nonostante gli allarmi sulle crisi ambientali si rincorrano, il tasso di circolarità nell’economia mondiale sta diminuendo: in cinque anni siamo passati dal 9,1% al 7,2%. In altre parole, il Pianeta r ...