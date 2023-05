Ecco il video della Cia per reclutare spie tra i russi

(Di martedì 16 maggio 2023) La Cia ha pubblicato undi due minuti pertra ie convincere quanti sono delusi dalla guerra in Ucraina e dalla vita in quel Paese a condividere i loro segreti. La clip è stata pubblicata inizialmente sul nuovo canale dell’agenzia di spionaggio statunitense su Telegram, il social che ina costituisce una fonte altamente popolare di notizie non filtrate. Poi è stata messa online anche su altre piattaforme come YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. A Langley sembrano scommettere sul fatto che istiano vivendo un momento caratterizzato dal dubbio, dalla mancanza di uno scopo, dall’oppressione. Ilfa appello al loro senso di patriottismo e gioca sulla cultura russa. Vengono citate frasi di Lev Tolstoj e Fëdor Dostoyevsky. ...

... dall'Isola d'Elba alla Puglia, da Treviso alla Sicilia,tutte le proposte : l'Albergo Posta ... L'Italia dalle Alpi alla Sicilia: uncelebra la bellezza della nostra terra X l'Hotel Hermitage ...... out of home, digital e social ) e si compone di un- manifesto , scatti fotografici ... Police 'Audacity Wanted':chi ha ideato e realizzato la campagna Agenzia: Leagas Delaney Creative ...Edle candidature: tra i titoli Crime sono in cinquina Christian " seconda stagione (Sky) , Il ... Corpo libero ( Paramount+ ) , Prisma ( Prime) , Resta con me (Rai Fiction) e Shake (Rai ...

Così la Cia vuole reclutare spie russe, ecco il video che ha diffuso ... La Stampa

Mancano appena 10 giorni al decennale del 26 maggio 2013. Una data rimasta indelebile nei cuori dei tifosi laziali vista la storica vittoria della Coppa Italia contro la Roma. Tante sorprese previste.Lo storico produttore di motori per aerei darà il nome al nuovo SUV coupé top di gamma della casa francese: il video che lo mostra in anteprima Non si ferma l’offensiva Renault sul fronte dei SUV: ...