È stato aperto al pubblico il mausoleo con il corpo di Pelé

(Di martedì 16 maggio 2023) Ilcon ildialieri in una cerimonia speciale. ‘O Rei’ è deceduto il 29 dicembre 2022 e, fino ad ora, solo la famiglia e gli amici intimi avevano potuto visitare il luogo. L’area è grande 200 metri quadrati e si trova nella Memorial Necrópole Ecumenica, il più grande cimitero verticale del mondo, a Santos, la città sulla costa dellodi San Paolo dove nacque la leggenda del tre volte campione del mondo. All’ingresso sono state poste due statue dorate, mentre all’interno si trovano esposte anche magliette e foto di, oltre a immagini dei tifosi del Santos, la squadra di calcio dove esordì a soli 15 anni. Per visitare il memoriale è necessario fissare un appuntamento sull’apposito sito e l’ingresso è ...

Il dibattito sugli aerei si èsubito dopo la scelta di consegnare i blindati, anch'essa segnata da discussione accese. Due mesi dopo il passo èfatto, e non solo a Parigi. Un espediente ...Sul tema convergenze, Merlo apre a Renzi e Italia Viva: 'E'l'unico a intuire la necessità di ... Calenda Il progetto èanche per lui'.... il Trono Classico eraprotagonista della prima serata con alcune scelte dei tronisti, mentre ...dama torinese aveva cercato di riconquistare il gabbiano fiorentino con una lettera a cuore...

Aperto al pubblico il mausoleo con il corpo di Pelé - Calcio Agenzia ANSA

L’iniziativa prende il via oggi e continuerà fino al 29 giugno. Il processo di selezione individua tre imprenditrici (con attività da massimo 2 milioni di euro di fatturato ciascuna) in base alla bont ...La partecipazione alla Notte dei Musei e la speciale iniziativa in programma da giovedì 18 a sabato 20 maggio, con visite multilingua guidate anche al pomeriggio ...