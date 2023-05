“È slegata dalla realtà” Chirico stende Schlein per l' assurdo commento alle elezioni

(Di martedì 16 maggio 2023) "Dai dati emerge che il Pd è il primo partito in quasi tutti i capoluoghi in cui si è votato e questo è un segnale di grande vitalità e di radicamento suoi territori. La destra frena”. Sono queste le parole con cui Ellyha commentato i risultati delleamministrative, argomento al centro della puntata del 16 maggio di Stasera Italia, il talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli. A commentare le dichiarazioni della segretaria Pd è Annalisa: “Sarei cauta a parlare di una frenata del centrodestra. Però questo fa un po' parte della personalità del segretario del Partito Democratico, che sicuramente ha portato un vento di innovazione, poi sicuramente siamo in una fase nuova per l'Italia, visto che abbiamo due donne alla presidenza del Consiglio e alla leadership dell'opposizione. Spesso ...

Il traporto pubblico sarà ulteriormente rafforzatolinea 12, la cui spesa è peròdal progetto di piazza Baldissera. Una volta messi a posto tutti i tasselli del puzzle, i cittadini ...L'annata è particolarmente calda ma riequilibratapioggia di settembre. Arriva anche il primo ... ricorda le marasche, con la nota legata al roveree non perfettamente integrata in questo ...A questo si aggiungono i tanti rimbalzi soffertiRossa nei curvoni del primo settore, ... Le parole di Zak Brown in conferenza stampa riassumono tutta la contraddizione di una Formula 1...

Stasera Italia, Chirico stende Schlein: “Dal Pd narrazione slegata dalla realtà” Il Tempo

"Dai dati emerge che il Pd è il primo partito in quasi tutti i capoluoghi in cui si è votato e questo è un segnale di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...