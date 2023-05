E’ ora possibile visitare la tomba di Pelé | tutta in oro

Leggi su glieroidelcalcio

(Di martedì 16 maggio 2023) Per O’ Rey Pelè non una normalema un mausoleo collocato nel cimitero più alto del mondo a Santos: il Memorial Necrópole Ecumênica. Da lunedì è aperto al pubblico il mausoleo didove era stato sepolto il 3 gennaio scorso. Il Memorial Necrópole Ecumênica, progettato dal visionario imprenditore argentino Pepe Altstut, è un cimitero di Santos, esattamente posto nel quartiere Marapé, nello stato di San Paolo. La sua costruzione iniziò nel 1983 per essere poi completato nel 1991. Si tratta di un cimitero verticale ed è riconosciuto dal Guinness World Records per essere il cimitero più alto del mondo; composto da 14 piani, è alto 108 metri, occupa un’area di 1.8 ettari di terreno e contiene circa 16.000 tombe. Fu concepito per risolvere un problema che persisteva da anni nella città di Santos, i frequenti seppellimenti in mezzo al fango, dovuti ...