“È morta a 37 anni” Cinema italiano in lutto | era diventata mamma da poche settimane

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 16 maggio 2023) Ilè inper la morte di una grande professionista, che se n’è andata per sempre troppo presto. La tragica notizia è stata data nelle scorse ore e ha causato un dolore immenso in tutti coloro che l’avevano conosciuta. In tanti ne hanno apprezzato le gesta umane e professionali e nessuno riesce ancora a credere che non potranno mai più vedere il suo sorriso. Aveva solamente 37e proprio alcunefa aveva avuto la gioia di diventareper la prima volta. E ora sono tutti in lacrime per questa bruttissima perdita. Ilsta affrontando quindi untremendo, che ha lasciato senza fiato parenti, amici e ammiratori della donna. La figlia, che era la prima avuta dalla 37enne, si chiama ...