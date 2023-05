(Di martedì 16 maggio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Cristianosi avvicina alla Juventus a piccoli passi. Per il direttore sportivo sono giorni caldi, la fase diplomatica per liberarsi dal Napoli è già cominciata da settimane ma ora è proprio entrata nel ...Stando a quanto riportato da radio KissKissNapoli il direttore sportivo Cristianosarebbe ad un passo dalla Juventus. Da trovare però ancora l'accordo col Napoli con cui potrebbe arrivare una risoluzione consensuale del contratto. Settimana prossima il direttore ...... a testimonianza del fatto che laha messo in cima alla propria lista il dirigente azzurro. ... A tal riguardo, posso dire che Pompilio seguirà certamente la strada percorsa da, mentre ...

E Giuntoli-Juve può far partire il domino dei ds: tutti gli intrecci La Gazzetta dello Sport

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai: Cristiano Giuntoli sembra sempre più lontano da Napoli: ci sono margini di permanen ...Se il ds del Napoli dovesse accasarsi al Torino inizierebbe un giro che arriva fino a Empoli, dove tra i candidati c’è il bianconero Marra ...