È emergenza maltempo in Emilia-Romagna e Marche

(Di martedì 16 maggio 2023) Allerta fiumi per l’ondata diche sta interessando da alcune ore, in particolare,. Il Savio è esondato in centro a Cesena. Il Comune ha invitato i cittadini ad allontanarsi da piani terra e scantinati. Pesaro allagata per esondazioni sparse del torrente Genica che attraversa la città. Allerta fiumi per l’ondata diche sta interessando da alcune ore, in particolare,In10 fiumi hanno superato i livelli di allerta. Chiusi tutti i ponti a Riccione e dalle 20 quelli sul Secchia a Modena. A Bologna esonda ancora il torrente otterraneo Ravone. Allerta fiumi anche nel Ravennate. Nelleesonda il Misa. “Chiedo la massima ...

901 sfollati, per lo più nel Ravennate Sono 901, finora, gli sfollati per l'in Emilia Romagna: la maggior parte, 528, nel ravennate; altri 199 in provincia di Bologna, 164 nel ...... satelliti e controlli da remoto per rispondere agli effetti del meteo pazzo tra siccità e.di precision farming per velocizzare le lavorazioni e salvare i raccolti in situazioni diFRANE - A causa dela Ravenna si sono verificate due nuove frane sulla Strada Provinciale ... Ci sono sicuramente diversi danni a case, aziende e strade, che verificheremo quando l'...

Allagato il pronto soccorso di Riccione, emergenza maltempo in tutta la città: chiusi i ponti e la stazione Virgilio Notizie

Il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, scrive a Meloni e a Lollobrigida. In campo anche Confagricoltura ...Italia nel pieno della tempesta Minerva, con maltempo previsto almeno fino alla fine della settimana. Oggi allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico in Emilia Romagna. Arancione ...