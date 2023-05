È emergenza maltempo in Emilia-Romagna e Marche

(Di martedì 16 maggio 2023) Allerta fiumi per l’ondata diche sta interessando da alcune ore, in particolare,. Il Savio è esondato in centro a Cesena. Il Comune ha invitato i cittadini ad allontanarsi da piani terra e scantinati. Pesaro allagata per esondazioni sparse del torrente Genica che attraversa la città. Allerta fiumi per l’ondata diche sta interessando da alcune ore, in particolare,In10 fiumi hanno superato i livelli di allerta. Chiusi tutti i ponti a Riccione e dalle 20 quelli sul Secchia a Modena. A Bologna esonda ancora il torrente otterraneo Ravone. Allerta fiumi anche nel Ravennate. Nelleesonda il Misa. “Chiedo la massima ...

Lo ha detto il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, in un video messaggio in cui ha fatto il punto dell'2023 - 05 - 16 19:32:15in Emilia Romagna, fiumi esondati e 900 ...Per l'allertaa Maratea, in provincia di Potenza, anche oggi resteranno chiuse le scuole ... è in stato diper le difficoltà nei collegamenti stradali e per i dissesti idrogeologici. ...

In serata il Montone ha esondato e si è verificato quello che tutti i forlivesi speravano di scongiurare. Verso le 20.20 il fiume ha esondato a valle del ...Bonaccini: "La realtà ha superato le peggiori previsioni, la realtà è davvero drammatica in molte zone dell'Emilia-Romagna".