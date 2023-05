Duecentosessanta (260) partite nelle Coppe continentali, ottanta (80) gol: è il certificato genealogico congiunto di due signori del calcio, Edine Henrikh: gli ultimi due gol hanno colorato di nerazzurro la strada fra Milano e Istanbul, anche se restano un centinaio di minuti per cambiare colore alla finalista italiana. A fare ...L'Inter ci mette un quarto d'ora per prendersi partita e un pezzo di qualificazione : curiosamente, per un crudele scherzo del destino, i gol diarrivano all'8' e all'11', vale a ...E, a proposito dell'andata, si ripartirà dal 2 - 0 con il quale l'Inter ha chiuso il primo round grazie alle reti di. Nerazzurri che partono dunque con il favore del pronostico, ma ...

Dzeko, Mkhitaryan e l’arte del riciclaggio alla faccia della Premier La Gazzetta dello Sport

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi. Milan (4-2-3-1): Maignan ...Una partita da dentro o fuori. E’ sempre più alta l’attesa per Inter-Milan, sfida di ritorno della semifinale di Champions League, in gioco un posto in finale. La gara è in programma martedì 16 maggio ...