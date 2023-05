Dwayne Johnson e la lotta contro la depressione | «Non sapevo che cosa fosse Ho perso due amici per suicidio»

(Di martedì 16 maggio 2023) Ospite del podcast The Pivot, la star ha parlato dell'importanza della salute mentale, rivelando quelle volte in cui nella vita ha dovuto affrontare momenti di, senza riconoscerla: «Ne sono uscito grazie alle mie figlie»

Film di azione da vedere stasera in tv Baywatch, ore 21:15 su Sky Cinema Uno"The Rock", Zac Efron e Alexandra Daddario nell' adattamento cinematografico della nota serie tv. Film ...Tutto lo Sport di Sky in diretta streaming F1®, MotoGP™, UEFA Champions League, Serie A e molto altro! IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA Baywatche Zac Efron nell'...ha rilasciato un'intervista al podcast The Pivot parlando di salute mentale . Il protagonista di Black Adam ha raccontato di aver affrontato "tre attacchi di depressione" nell'arco ...

La fragilità di un gigante: Dwayne "The Rock" Johnson rivela la sua ... Italia Informa

Dwayne Johnson ha raccontato la sua esperienza in merito al benessere mentale e svelato che, anni fa, ha sofferto di depressione ignorandone l'esistenza. Per questo, oggi, incita i suoi fan a cercare ...Il sito The Wrap ha infatti rivelato che il film in uscita dovrebbe presentare il ritorno del Luke Hobbs di Dwayne Johnson, nonostante l’attore avesse rinunciato anni fa al franchise. Johnson sembra ...