Due bar di Milano sono statitemporaneamente dal questore Giuseppe Petronzi. Nell'ambito dell'attività di prevenzione, ... In particolare, i poliziotti hanno rinvenuto diverse dosi dioltre ......utilizzato come base per lo spaccio di. La questura quindi ha disposto alla chiusura dell'attività per 15 giorni a partire dalla data di notifica del provvedimento. Diversi gli esercizi...... collegamenti e risultati in diretta Attualità [ 15/05/2023 ] Clan 'Politi', blitz all'alba: 16 arresti per, armi, autoriciclaggio Cronaca Ricerca per: Home Attualità Allerta gialla:...

Droga, chiusi due bar: uno a Milano, l'altro a Sesto San Giovanni leggo.it

Due bar di Milano sono stati chiusi temporaneamente dal questore Giuseppe Petronzi. Nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei ...Il questore ha deciso la sospensione delle licenze di un locale in viale Tunisia e uno di Sesto San Giovanni Milano – Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha sospeso per 15 giorni la licenza al Mad ...