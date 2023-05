Dramma maltempo a Cesena | i vicini-eroi salvano mamma e bimba

'Aiutatemi!': l'immagine di una donna con in braccio un neonato con l'acqua che le arriva alla gola è il simbolo del disastro scatenato dalin tutta la Romagna e le Marche. Nelle ultime ore è esondato il fiume Savio a Cesena , nella zona di via Roversano e via dei Mulini, e alcune persone sono state costrette a salire sui tetti ...... ore 20.30 "33° Premio Internazionale Luigi Illica" ore 21.30 "Nozze Istriane"lirico in tre ... soprano Binbai Bayier, tenore Ginevra Paniati, pianoforte Informazioni In caso dile ...Già nelle scorse settimane la regione è stata pesantemente colpita dale purtroppo lo sarà ... con i cambiamenti climatici che stanno incidendo in maniera pesante: dalsiccità alla ...

Diretta maltempo a Forlì, il drammatico messaggio del sindaco ... il Resto del Carlino

SENIGALLIA- Tornano gli “angeli del fango” degli animali a otto mesi si distanza dalla grave alluvione del settembre scorso. Sono le guardie zoofile e i ...Brutta tragedia ieri a Cison di Valmarino, nel trevigiano, dove una donna di 75 anni, Lucia Gallina, residente a Nervesa della Battaglia ma originaria di Cornuda, è scivolata da ...