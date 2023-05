Dramma dell’A30 | la famiglia del ragazzo | “Seppellitelo con la sua Jemila”

(Di martedì 16 maggio 2023) Un’ultima volontà da parte delladi Rosario, quella di far seppellire il figlio insieme alla sua amata: questo è ciò che hanno chiesto i genitori delche, nel, vogliono che lui possa stare per sempre con la sua fidanzata. A riportare la notizia è Fanpage. Nell’incidentetico a perdere la vita sono stati, appunto,e Rosario, 14 anni lei e 16 anni lui, mentre al momento sono ricoverati all’ospedale la madre e il fratellino di 7 anni di lei. I funerali della 14enne si svolgeranno oggi martedì 16 maggio, alle ore 16, nella chiesa di Santa Maria della Consolazione a San Valentino Torio, nel salernitano; per la circostanza il sindaco Michele Strianese ha proclamato il lutto cittadino, “per ricordare, in silenzio e in ...

Ildella famiglia I due giovanissimi erano in auto con la ...entrambi i guardrail per poi ribaltarsi sulla corsia nord'...entrambi i guardrail per poi ribaltarsi sulla corsia nord, ......tanti proclami dei governanti che - nell'immediatezza del, ...Aspi per quella tratta specifica (che rappresenta l'inizio'.../ Caserta - Salerno. Le altre tratte d'Italia (A2, A19, A20, l'...Ildella famiglia I due giovanissimi erano in auto con la ...entrambi i guardrail per poi ribaltarsi sulla corsia nord'...entrambi i guardrail per poi ribaltarsi sulla corsia nord, ...