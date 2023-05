Dove vedere Inter-Milan in tv? Canale gratis e in chiaro | programma | orario | tv | streaming

(Di martedì 16 maggio 2023) L’euroderby di ritorno trasarà visibile a tutti. La sfida più attesa dell’anno, quella che porterà un’italiana in finale di Champions League tredici anni dopo l’ultima volta, sarà trasmessa anche in: la diretta televisiva sarà garantita da5, quella inda Mediaset Infinity. Non solo Sky Sport o Now Tv, dunque, con i rispettivi abbonamenti. Lo spettacolo di San Siro (fischio d’inizio ore 21) sarà aperto al pubblico e andrà ben oltre i 70mila spettatori attesi per questa bellissima partita. LA DIRETTA LIVE DIDALLE 21.00 Dopo il 2-0 dell’andata ci si aspetta unarrembante. La squadra di Stefano Pioli dovrà cercare in tutti i modi di trovare il vantaggio, così da riaprire i giochi di un doppio ...

