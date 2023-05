Dove c’è una madre che fugge c’è un mondo sbagliato | il 16 maggio esce Madre

Leggi su funweek

(Di martedì 16 maggio 2023) Il 16è la Giornata Mondiale del Vivere insieme in pace: instituita dall’ONU l’8 dicembre 2017, promuove l’inestimabile valore della pace fra i popoli. Ed è proprio in questa data simbolica che, un brano suonato dalla Kiev String Orchestra e scritto dal compositore italiano Marco Korben del Bene (già Best soundtrack al New York Across the Globe Film Festival), ma prima di tutto un progetto audiovisivo che, in collaborazione con l’organizzazione umanitaria Intersos, la no profit Yourban2030 e Instant Crush Records, racconta un esodo, quello delle madri che fuggono da paesi in guerra e non solo. Per la prima volta vengono messe insieme tecnologia, arte e musica per inseguire un ideale, quello contemplato come 16esimo obiettivo dell’Agenda 2030, ma anche per agire fattivamente sostenendo le attività ...