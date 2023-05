Dopo il furto della tesi Bebe Vio si laurea in Comunicazione e Relazioni internazionali

(Di martedì 16 maggio 2023) Nella giornata di ieri, 15 maggio 2023,Vio si èta inalla John Cabot University di Roma con unain cui analizza le modalità sfruttate dai media per parlare del mondo paralimpico italiano e inglese, intitolata The Rise of the Paralympic Media Coverage in Italy and Great Britain. L’atleta delle Fiamme Oro, abituata alle sfide, qualche giorno primaconsegna dell’elaborato finale, è stata vittima di un borseggiatore che le ha rubato lo zaino contenente il computer e ladi. Questa spiacevole disavventura, tuttavia, non è riuscita a fermarla:Vio ha vinto la corsa contro il tempo e, anche senza aver ritrovato i file originali, ha concluso il ...

Bebe Vio si laurea dopo il furto della tesi: «Un nuovo titolo per la mia bacheca» Open

Nella giornata di ieri, 15 maggio 2023, Bebe Vio si è laureata in Comunicazione e Relazioni internazionali alla John Cabot University di Roma con una tesi in cui analizza le modalità sfruttate dai ...