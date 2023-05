Dopo il furto della tesi Bebe Vio si laurea in Comunicazione e Relazioni internazionali

... ha scherzato con la stampa Michel , confermando un imminente provvedimento Uel'embargo già ... E colpisce anche persone ed entità collegate ale alla rivendita di grano ucraino, oltre a ...le inondazioni è l'ora delle frane: crollano strade e ponti, decine di centri isolati. I ... Nel fondo spicca l'attacco hacker contro l'Abruzzo, che ha portato aldi decine di migliaia di ...essersi accorto, l'uomo si è rivolto ai Carabinieri di via Hermet che hanno avviato le ... hanno consentito di individuare l'autore del. Si tratta di un cittadino straniero 28enne ...

Palermo, nuova vita dopo il furto per le Officine Zen: riaperte grazie alla solidarietà della citt&agr Giornale di Sicilia

Denunciati due uomini di 41 e 35 anni, una donna di 38, tutti del posto, per furto aggravato in concorso fra loro ... Qui entrarono in azione dopo aver disattivato il sistema di videosorveglianza ...La procura di Agrigento ha avanzato la richiesta di condanna a due anni e sei mesi di reclusione nei confronti di Valentin Iancu, originario della Romania, per il furto sacrilego avvenuto due anni fa ...