Dopo il furto della tesi Bebe Vio si laurea in Comunicazione e Relazioni internazionali

Quasi tre anni, c'era molta attesa per le conclusioni di Durham, funzionario di lungo corso ... oltreché naturalmente le sue fantasiose teorie sui possibili autori del "del secolo". Una ...Bebe Vio si è laureata e lo ha fatto in Comunicazione e Relazioni Internazionali alla John Cabot University di Roma.aver denunciato ildel computer (e non solo) in cui conteneva il file necessario per la sua tesi di laurea, è comunque riuscita a prendersi il titolo di dottoressa . Ai social ha affidato ...... aggressione e molestie sessuali,salariale ed altri abusi'. Secondo quanto si legge nella ... 'Quasi immediatamente'l'inizio del lavoro, ha aggiunto la donna, sarebbero arrivate le pressioni ...

Bebe Vio si laurea dopo il furto della tesi: «Un nuovo titolo per la mia bacheca» Open

stavano già scontando la pena per un altro audace furto del 2017 di un’enorme moneta d’oro da un museo di Berlino. In una dichiarazione letta in tribunale a gennaio dal loro avvocato, hanno affermato ...L’atleta paralimpica dopo aver raggiungo numerosi traguardi in ambito sportivo, questa volta si prende un enorme soddisfazione fuori dalle pedane nonostante il furto del pc.