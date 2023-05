Donzelli | “Il centrodestra avanza Quando si governa bene gli italiani confermano la fiducia”

(Di martedì 16 maggio 2023) I numeri parlano chiaro. Giovanni, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, intervistato da Corriere e Stampa, fa un primo bilancio (“ottimo”) della tornata amministrativa di ieri. “Tra i comuni maggiori capoluoghi di regione o provincia, 4 sono vinti dale 2 dal centrosinistra. Con una vittoria importante per noi, quella di Latina. Perché a differenza degli altri casi non è una riconferma ma la strappiamo agli avversari. Con un divario di voti enorme, e FdI sfiora il 30%”. Quanto a Brescia la riconferma del sindaco uscente di sinistra non è uno choc. “Mi sembra un risultato in linea con le attese”, diceche nega il tanto atteso effetto Schlein dalla sinistra.: nessun effetto Schlein, anzi un boomerang Qualcuno ha visto in campagna elettorale un duello ...

...contendersi i voti al secondo turno saranno Anna Ferretti del Pd e Nicoletta Fabio del. Sul fronte FdI è Giovanniad evidenziare la 'crescita esponenziale' del partito guidato ...Una prima analisi del voto la fornisce Giovannidi Fratelli d'Italia. "Il centrosinistra al primo turno non strappa alcun comune capoluogo al, cosa che invece avviene a parti ...Comunque, Giovanni, responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, parla di "netta vittoria delal primo turno", mentre dal Pd sono Gribaudo e Baruffi a manifestare ...

“A me sembra che il cosiddetto effetto Schlein non ci sia proprio, lo abbiamo visto alle Regionali come lo vediamo oggi. Così come non mi sembra che conti molto in questo tipo di elezioni l'alleanza o ...Puntava a riconquistare la roccaforte di Siena e a confermarsi ad Ancona. Era il risultato minimo che si era imposta la segretaria del Partito ...