Schena si riconferma uno dei preti più seguiti nei social. Ha infatti ottenuto la spunta blu di TikTok, ...Pasquale Puzzonia, il delegato dell' Arcivescovo Metropolita di Catanzaro - SquillaceRoberto ...Buonofiglio ASP Reggio Calabria; Dott. Salvatore Fuina ASP di Catanzaro; i presidenti degli ...Damiano ARNESANO, Presidente FIDAS Porto Cesareo, riferisce: "In Italia ogni anno perdono la ... quando, durante la messa celebrata congiuntamente daAntonio BOTTAZZO eFabrizio RIZZO ...

Don Cosimo Schena ottiene la spunta blu su TikTok: secondo prete al mondo - Luce Luce

Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...Al mondo due religiosi al momento sono in possesso del "verificato" sulla nota piattaforma: il filippino don Fiel Pareja, secondo solo al Papa come seguito sui social, ed ora anche il sacerdote brindi ...