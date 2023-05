(Di martedì 16 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl ciclonecon il meglio del suo repertorio comico-nonsense torna ad abbattersi sulla Campania, per un evento unico nel suo genere. Dopo l’esperienza estiva di Cetara, l’associazione culturale ambientarti, grazie alla partnership con Dissonanze, ospiterà nuovamente auno dei fenomeni più amati dal web e dalla tv, in uno dei club più attivi e amati in città. Mercatini vintage, area food, spettacoli, tutto questo è “The Comedy Market” che aprirà le porte alle 19 di21 maggio. La Regina Elisabetta, Mick Jagger, Ronaldinho, il mattatore della rete doppierà dal vivo i cavalli di battaglia che lo hanno reso famoso in questi ultimi anni, portandolo a collaborare con testate e programmi come Wired, Dmax, Colorado e Zelig. Dal ...

... in silenzio e in preghiera, le giovani vite spezzate nel tragico incidente di14 maggio' . Registrazione del Tribunale din° 8/2012 del 29 giugno 2012 La Redazione Contattaci Termini ...Ancora violenza ad Eboli,mattina, nel rione Paterno: secondo La Città , il titolare di un negozio, con precedenti, è stato accerchiato e pestato a sangue da alcune persone. Il fatto Il malcapitato è stato soccorso ...In unaalquanto tumultuosa, il patron del club casertano proprietario anche del Savoia ... dopo le molte fermate per vomitare, è stato necessario portarli all'ospedale die ...

Domenica a Salerno il live show di Fabio Celenza anteprima24.it

Buona l'affluenza ai 22 seggi allestiti in città - nonostante la pioggia incessante - che nel secondo giorno di votazioni ha raggiunto il 70,56 per cento, contro il 50,56 per cento di domenica, con 15 ...Salernitana verso la salvezza matematica in Serie A: tutte le combinazioni. I granata potrebbero festeggiare prima di scendere in campo ...