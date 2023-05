Dolcificanti | Oms sconsiglia uso | Non aiutano a controllare il peso

(Di martedì 16 maggio 2023) Milano, 15 mag. (Adnkronos Salute) - "Non utilizzarenon zuccherini per il controllo del". E' il messaggio lanciato dall'Organizzazione mondiale della sanità in una nuova linea guida pubblicata oggi sui cosiddetti Nss (Non-sugar sweeteners), una categoria che include aspartame...

La raccomandazione è contenuta nelle nuove Linee Guida dell', basate su una revisione sistematica degli studi da cui emerge come l'uso dinon zuccherini "non porta alcun beneficio a ...Sostituire gli zuccheri liberi connon zuccherini "non aiuta a controllare il peso a lungo termine - evidenzia Francesco Branca, direttoreper l'area Nutrizione e sicurezza ......l'Associazione Internazionale(ISA " International Sweeteners Association) alla pubblicazione delle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Salute () sull'uso di...

Dolcificanti, l’Oms li sconsiglia: «Non aiutano a dimagrire» Corriere della Sera

Dopo una revisione di studi, nelle nuove linee guida l'OMS sconsiglia di utilizzare dolcificanti non zuccherini per il controllo del peso ...La difesa delle aziende: "Sbagliato non riconoscerne i benefici". Il loro uso, per l'Organizzazione mondiale della Sanità, potrebbe, al ...