Dl Ponte | la Camera vota la fiducia | 206 i favorevoli e 124 contrari

Via libera dell'Aula dellaalla fiducia chiesta dal Governo sul Dl che prevede il riavvio della procedura per la realizzazione delsullo Stretto di Messina, nel testo approvato dalle commissioni Ambiente e ...Tutti i risultati delle amministrative Con 206 voti favorevoli, 124 contrari e 5 astenuti laha dato l'ok alla fiducia al Governo posta sul dl. Il testo non è stato approvato, perché il ...Con 206 voti favorevoli, 124 contrari e 5 astenuti laha concesso la fiducia al Governo posta sul decreto legge per la realizzazione delsullo Stretto di Messina. La seduta proseguirà con l'esame degli ordini del giorno, mentre per domani ...

Ponte sullo Stretto, sì della Camera alla fiducia - Politica Agenzia ANSA

(Adnkronos) - Con 206 voti favorevoli, 124 contrari e 5 astenuti la Camera ha concesso la fiducia al Governo posta sul decreto legge per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. La seduta ...La Camera ha sospeso la seduta che riprenderà alle 14,30. Dopo il voto di fiducia il governo ha espresso il parere sui 59 ordini del giorno che verranno discussi e votati alla ripresa dei lavori. Il v ...