Dl Ponte | governo incassa fiducia alla Camera Le principali misure

(Di martedì 16 maggio 2023) Illasulla conversione in legge senza modifiche del decreto sulsullo Stretto con 206 voti a favore, 124 contrari e 5 astensioni. Il voto finale è previsto domani, poi il provvedimento, che scade il 30 maggio, passerà al Senato per la seconda lettura. Queste le. Governance della Stetto di Messina SpA - Il decreto rivede l'assetto e la governance della società Stretto di Messina Spa affidando la quota di maggioranza (51%) al Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La quota restante del capitale viene attribuita a RFI, Anas e alle regioni Sicilia e Calabria.Il Consiglio di amministrazione sarà ...

...legge suldello Stretto. I voti a favore sono stati 182,i no 93,un solo astenuto. Il testo passa ora all'esame del Senato. In giornata era stata votata anche la la fiducia posta dalal ...... "Spot elettorale Salvini in difficoltà" "L'unica reale motivazione di questo decreto, che resuscita di fatto solo la vecchia Società costituita dall'ultimoBerlusconi per realizzare il,...Sempre all'articolo 2, e' stato affrontato il nodo dei costi: la soluzione e' stata individuata con un emendamento della maggioranza riformulato con il supporto die Rgs che prevede un ...

Saverio Romano, Noi Moderati, nel suo intervento alla Camera dei deputati che ha approvato la fiducia posta dal governo al decreto, ribadisce il sostegno alla realizzazione dell'opera ...“Il Ponte sullo Stretto si chiami Ponte Tricolore e diventi simbolo dell’unità del Paese”. Cosi Saverio Romano, Noi Moderati, nel suo intervento alla Camera dei deputati che ha approvato la fiducia ...