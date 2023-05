(Di martedì 16 maggio 2023) ROMA – Leapprezzano il superamento del reddito di cittadinanza previsto nel DLdistinguendo tra gli interventi di contrasto alla povertà per le persone non occupabili ed i percorsi per favorire le politiche attive del. È quanto hanno indicato CNA, Confartigianato e Casartigiani nell’audizione davanti alla Commissionedel Senato, sottolineando la necessità di interventi per rafforzare la domanda dida parte delle. Le tre Confederazioni inoltre valutanomente lain materia di, in particolare l’allentamento delle rigidità sui contratti a tempo determinato e la riduzione degli oneri a ...

Una pianificazione questa che genera fatturato per 4 milioni di(bar, ristoranti, guide turistiche ecc) che dannoa 11 milioni di persone. Cambio di passo: i turisti spendono in gite e ...... ora punta a porre sotto il proprio controllo, attraverso figure gradite, il credito per le... È già accaduto con gli istituti relativi al, prima con Anpal servizi, e poi con Inps e Inail,...Il collegamento con il mondo dele delledeve avere inoltre un'accelerazione e un coordinamento sempre più attivo. In questo senso va la creazione delle Academy, un modello di "Bottega ...

Vodafone taglia 11 mila posti di lavoro nei prossimi tre anni: -9% in Borsa Corriere della Sera

ROMA – Le imprese artigiane apprezzano il superamento del reddito di cittadinanza previsto nel DL lavoro distinguendo tra gli interventi di contrasto alla povertà per le persone non occupabili ed i ..."Bene l'intervento di riduzione del cuneo contributivo, che auspichiamo si renda presto strutturale, per sostenere ulteriormente il potere di acquisto dei lavoratori. (ANSA) ...