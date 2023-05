DL lavoro | Anief | combattere precariato nella scuola

Oggi inizia l'iter del Decretodel governo Meloni approvato il primo maggio, l'associazione degli insegnanti e dei formatori specifica come anche questo passaggio li riguardi perche' il precariato ormai e' ...Poco prima, alle ore 12, in XI Commissione l'parteciperà all'audizione Cisal sul decreto legge, n. 48 sulle 'misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del'. Domani, ...Bodellini (Snals): 'A distanza di mesi, nessuna apertura, nessuna mediazione, nessun passo in ... hanno avanzato diverse richieste relative alla professionalità, all'organizzazione dele ...

Oggi inizia l'iter del Decreto Lavoro del governo Meloni approvato il primo maggio Anief, l'associazione degli insegnanti e dei formatori specifica come anche questo passaggio li riguardi perche' il ...in X Commissione l’Anief dirà la sua anche partecipando all’audizione Cisal sul decreto legge, n. 48 sulle ‘misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro’). Mercoledì 17, ...