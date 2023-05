Djokovic-Rune in tv | data | orario | canale e diretta streaming quarti Internazionali d’Italia 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 16 maggio 2023) Novakaffronterà Holgerneidi finale degli, in programma dall’8 al 21 maggio al Foro Italico di Roma. Decisamente il match più atteso, al quale in molti hanno pensato immediatamente dopo l’uscita del tabellone di singolare. Il talentuoso danese classe ’03, protagonista di una crescita esponenziale negli ultimi mesi, si trova a sfidare la prima testa di serie del torneo.– come prevedibile – per ora ha destato impressioni certamente migliori rispetto a quanto fatto vedere lo scorso mese a Monte Carlo e Banja Luka. I due si sono già affrontati in un paio di occasioni: agli Us Open del ’21 vinse il serbo contro unpoco più che diciottenne, mentre tutti ricordano la finale dello scorso anno ...