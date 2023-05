Djokovic passa ai quarti. Sinner sconfitto da Cerundolo

Leggi su agi

(Di martedì 16 maggio 2023) AGI - ll maltempo a Roma sembra concedere una tregua e sui campi si disputano regolarmente gli incontri in programma. Il primo a finire è Novakche supera in scioltezza il britannico Cameron Norrie per 6-3 6-4 sul campo centrale. Oggi Il serbo non si è lamentato delle condizioni del manto di gioco, segno che la fiducia in se stesso è salita e sarà difficile fermarlo. In una partita a senso unico molto più di quanto non dica il punteggio, c'è stato anche il tempo per un siparietto curioso: Norrie colpisce la rete e la palla superache riesce ad alzarla ma, chiaramente impossibilitato a rispondere al colpo successivo, si gira e si avvia verso il fondo campo. Norrie non si accorge della resa die schiaccia la palla colpendo il serbo al polpaccio.si gira e si avvia minaccioso verso di ...