Diventa milionario con le carte Pokémon | lo youtuber Federic | “Se i miei mi avessero aiutato sarei emerso molto prima”

Leggi su tpi

(Di martedì 16 maggio 2023)con le, parla loCinque milioni di fatturato all’anno grazie alle: è la storia di, notoche a soli 27 anni si è arricchito grazie alle sua passione, quella per il media franchise giapponese.95ita, al secoloo Profaizer, vanta oltre 800mila follower su YouTube dove posta video in cui parla die delleche compra e al tempo stesse rivende. Una passione che, come detto, èto un lavoro vero e proprio anche abbastanza remunerativo. A raccontare la sua storia è lo stessoin un’intervista al Corriere ...