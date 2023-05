Dispersione scolastica | 105 genitori denunciati a Quarto e Pozzuoli

(Di martedì 16 maggio 2023) Sono ben 105 le persone denunciate a, in quanto ritenute colpevoli di non avere rispettato l’obbligo di istruzione dei figli minorenni. Suscita allarme l’entità dellaregistrata dai Carabinieri tra i comuni di, nel Napoletano: lo si evince dal numero di denunce che i militari dell’Arma hanno notificato

Suscita allarme l'entità dellaregistrata dai Carabinieri tra i comuni di Pozzuoli e Quarto, nel Napoletano: lo si evince dal numero di denunce che i militari dell'Arma hanno notificato in queste ore, ben 105,...Intervento dei carabinieri contro l'abbandono scolastico in provincia di Napoli. I carabinieri di Pozzuoli e Quarto hanno denunciato 105 persone, padri, madri o tutori esercenti la patria podestà, con ...

I denunciati sono genitori di 65 ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 14 anni, che non hanno frequentato la scuola dell’obbligo durante l’anno scolastico 2022/2023, che si avvia a conclusione.Fa allarmare il numero di denunce che i militari dell’Arma hanno notificato in queste ore, ben 105, a padri, madri ed esercenti la patria potestà, tutti ritenuti colpevoli di non avere rispettato ...