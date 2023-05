Disastro maltempo in Emilia Romagna e nelle Marche | stop ai treni e fiumi esondati | migliaia di evacuati Attesi altri 10 giorni di piogge eccezionali anche sul Tirreno

Il fiume Savio è esondato in centro a Cesena. Nella zona di via Roversano e via dei Mulini sono state segnalate persone bloccate sui tetti per l'alto livello dell'acqua. In corso sull'area operazioni ...'Aiutatemi!': l'immagine di una donna con in braccio un neonato con l'acqua che le arriva alla gola è il simbolo delscatenato dalin tutta la Romagna e le Marche. Nelle ultime ore è esondato il fiume Savio a Cesena , nella zona di via Roversano e via dei Mulini, e alcune persone sono state ...Varie le cause delUltimo aggiornamento ore 17 e 30 Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Bologna usa la nostra Partner App gratuita ! ...

Maltempo, a Cesena è un disastro: persone bloccate sui tetti. Emilia-Romagna in ginocchio Il Tempo

Il maltempo attanaglia le regioni affacciate sull’Adriatico, l’Emilia-Romagna innanzitutto, poi giù fino alle Marche, ...A parlare, nel corso di una drammatica diretta sui social network, è il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, che commenta così la devastazione causata dal maltempo di queste ore alla sua città, dove è ...