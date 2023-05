Disastro maltempo in Emilia Romagna e nelle Marche | due morti e una donna dispersa A Riccione e Forlì mezza città è sott’acqua | migliaia gli evacuati Il sindaco Zattini | «Un incubo | ci metteremo anni a risollevarci» Attesi altri 10 giorni di piogge eccezionali anche sul Tirreno

... uno dei problemi alla base di quest o mezzoè stato il continuo riversamento in mare ... già slittata di qualche settimana appunto a causa del. ACQUA A FILO DI CHIOSCHI Ad una ...Mi faccio portavoce dei sindaci del teatino colpiti dall'emergenza'. Lo dichiara la parlamentare del M5S, Daniela Torto. 'In Emilia Romagna c'è stato un vero e proprio- aggiunge la ...Mi faccio portavoce dei sindaci del teatino colpiti dall'emergenza. In Emilia Romagna c'è stato un vero e proprio- aggiunge la deputata pentastellata - ma in provincia di Chieti, ...

Maltempo, a Cesena è un disastro: persone bloccate sui tetti. Emilia-Romagna in ginocchio Il Tempo

Il maltempo non è più ordinario ma sempre più spesso catastrofico ... vicino a uno dei torrenti romagnoli esondati, parte di questo disastro sarebbe stato evitato». Il piano Anbi prevede 2mila piccoli ...Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è mercoledì 17 maggio 2023. DISASTRO ALLUVIONE. Due morti nell'ondata di maltempo che ha investito la Ro ...