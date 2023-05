Diritti tv Serie A 2024-2029 | otto pacchetti nel bando | prezzo minimo 1 | 2 miliardi

(Di martedì 16 maggio 2023) La LegaA, per bocca dell’amministratore delegato Luigi De Siervo, è entrata nei dettagli delapprovato quest’oggi all’unanimità dall’assemblea inerente itv dale fino al. Saranno presentiin undefinito più volte matrioska e ci saranno diverse possibili configurazioni. Ilrichiesto è di 1.2per il triennio, cifra che aumenterà del 10% se si acquisterà su quattro anni e del 10% ulteriore in caso di acquisto di tutti e cinque anni della massima estensione concessa. Tornando alla composizione dei, emerge come una delle ipotesi sia quella della condivisione di 10 gare, con 5 gare in esclusiva ad una ...

Saranno presenti otto pacchetti con diverse configurazioni diverse al loro interno nel nuovo bando per itv della LegaA, definito bando 'matrioska' e approvato nell'assemblea dei club andata in scena oggi. Il prezzo minimo sarà di 1,2 miliardi di euro per l'offerta sui tre anni, che salirà ...Pacchetti per broadcaster da 3, 4 o 5 anni . E' arrivata l'attesa 'fumata bianca' per il bando suitv dellaA per il mercato domestico dalla stagione 2024 - 2025. Nel corso dell'assemblea della Lega dei club, che si e' appena conclusa nella sede di via Rosellini a Milano, i presidenti ...Nel corso dell' assemblea di Lega di oggi 16 Maggio , la LegaA ha approvato all'unanimità la proposta per la composizione del bando che dovrà portare all'assegnazione deitv del campionato. Ad annunciarlo è il presidente Lorenzo Casini , secondo ...

Diritti TV Serie A, oggi l'assemblea decisiva: la situazione pacchetti ... Everyeye Tech

Si è riunita in mattinata l’assemblea di Lega per discutere e definire il bando relativo all’assegnazione dei diritti tv della Serie A per il prossimo quinquennio.La Lega Serie A ha approvato all'unanimità, nel corso dell'assemblea appena svoltasi nella sede di via Rosellini a Milano, la composizione del bando per ...