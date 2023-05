Diretta Tennis Internazionali d' Italia | Tsitsipas - Sonego | segui LIVE

Segui ladella ...Giornata ricca agli Internazionali di Roma. Diverse le partite in programma oggi dopo che la pioggia ha fermato ieri diversi match. Novak Djokovic ha staccato il biglietto per i quarti di finale, ...I match insu Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW Giornata dedicata agli ottavi di finale agli Internazionali d'Italia e al recupero di Sonego - Tsitsipas e Musetti - ...

LIVE Musetti-Tiafoe 5-7 6-4 2-1, ATP Roma 2023 in DIRETTA: si ricomincia, 2° match dalle 11.00 OA Sport

Dopo la sospensione di lunedì a causa della pioggia, in programma il recupero dei match non terminati e validi per il 3° turno: sul Centrale Sonego riparte sotto di un set con Tsitsipas, sul Grand ...Appuntamento da non perdere per gli appassionati di tennis e per i tifosi di Jannik Sinner. Oggi, martedì 16 maggio, l'altoatesino torna in campo negli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia, ...