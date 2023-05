Digman! Trama e cast della serie animata in arrivo su Comedy Central

Leggi su optimagazine

(Di martedì 16 maggio 2023) Suè inla nuova, irriverente,televisiva, pensata per un pubblico adulto., creata da Andy Samberg, il Jack Peralta di Brooklyn Nine-Nine, e Neil Campbell, uno dei produttori dello show americano, debutta il 18 maggio sul canale 129 di Sky, disponibile anche su NOW. Ogni giovedì andranno in onda due episodi alle 22:00. Lasarà disponibile dal prossimo 9 giugno anche su Paramount+.è stata già rinnovata per un’altra stagione.Lanarra le avventure di Rip Digman (Samberg), un archeologo che si è ritirato dall’attività dopo aver esplorato, insieme ai membri del suo team, gli angoli più remotiterra ...