Digman! | Comedy Central svela il trailer e la data di uscita della serie animata VIDEO

(Di martedì 16 maggio 2023) Scopriamo insieme quandosarà trasmessa su(canale 129 Sky e in streaming su NOW) e quando invece sarà disponibile in streaming su Paramount+.hato ladie il primoe la rosa delle guest star che appariranno nella nuovaper adulti, la primascritta e prodotta dall'attore e produttore vincitore di Emmy e Golden Globe Andy Samberg (Palm Springs), insieme al co-creatore e showrunner Neil Campbell (Brooklyn Nine-Nine). Lasarà disponibile in prima TV italiana su(Canale Sky 129 e in streaming su NOW) dal 18 ...

Central ha svelato la data di uscita e il primo trailer e la rosa delle guest star che appariranno nella nuova serie animata per adulti! , la prima serie scritta e prodotta dall'attore e ...SuCentral è in arrivo la nuova, irriverente, serie televisiva animata, pensata per un pubblico adulto.! , creata da Andy Samberg , il Jack Peralta di Brooklyn Nine - Nine , e Neil Campbell ...Una delle nuove serie animate per un pubblico adulto più chiacchierate della stagione sta arrivando in Italia.! ,ambientata in un mondo in cui gli archeologi sono celebrità, creata dal protagonista di Brooklyn Nine - Nine Andy Samberg con Neil Campbell , uno dei suoi produttori e sceneggiatori, ...

Su Comedy Central arriva Digman!, la nuova serie animata del duo ... ComingSoon.it

Scopriamo insieme quando Digman! sarà trasmessa su Comedy Central (canale 129 Sky e in streaming su NOW) e quando invece sarà disponibile in streaming su Paramount+.Su Comedy Central è in arrivo la nuova, irriverente, serie televisiva animata, pensata per un pubblico adulto. Digman!, creata da Andy Samberg, il Jack Peralta di Brooklyn Nine-Nine, e Neil Campbell, ...