Dieselgate - Stadler si dichiara colpevole

(Di martedì 16 maggio 2023) Nuovi sviluppi nel processo in corso in Germania sullo scandalo del. L'ex amministratore delegato dell'Audi, Rupert, si è infatti presentato davanti ai giudici del tribunale distrettuale di Monaco di Baviera,ndosidel reato di frode per negligenza. Patteggiamento., il primo ex dirigente di alto rango a confessare un coinvolgimento diretto nella vicenda, ha ammesso di aver consentito la vendita dei veicoli oggetto dello scandalo anche dopo aver appreso della presenza di software illeciti per la manipolazione delle emissioni inquinanti. La confessione non deve comunque sorprendere, perché già nelle scorse settimane i legali del top manager avevano annunciato ai giudici l'intenzione di procedere con una piena ammissione, nel quadro di un accordo di ...