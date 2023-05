Dettorimarket e Coripet insieme per il riciclo delle bottiglie in Pet

Leggi su italiasera

(Di martedì 16 maggio 2023) (Adnkronos) – A seguito della collaborazione con, consorzio volontario senza scopo di lucro che ha come mission la raccolta e l’avvio ain Pet,ha dato il via, nei propri punti vendita di Arzachena, Budoni, La Maddalena, Olbia, Palau e San Teodoro, al progetto di economia circolare? ‘bottle to bottle’: generare Pet dausate per realizzare nuove. Grazie all’installazione di un eco-compattatore, i clienti possono conferire le propriein Pet per avviarle ae allo stesso tempo ottenere buoni sconto sulla spesa. Con l’ausilio dell’app, scaricabile da smartphone, i clienti possono accedere alla macchina ...