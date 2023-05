Detenuti russi al tempo della rivoluzione. Una lezione sulle giravolte della storia

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 16 maggio 2023) La vicenda infame deiestratti con la forza e col ricatto dalle peggiori sentine per andare a saltaremine di Bakhmut mette in mostra una delle molte differenze fra chi è stato prigioniero e chi l’ha tutt’al più immaginato. I secondi reagiscono per lo più deplorando: “un’armata di delinquenti!” Ovvero, i migliori, ne provano una compassione, apprendendoroulette russa cui queivengono forzati – uno su cento ce la fa, e sarà graziato, e si arruolerà per la prossima taverna e il prossimo carnaio – o dell’argomento dal quale vengono persuasi – il rifiuto delle cure ai malati di Hiv, o di qualunque cosa, ai malati di vita. Chi conosce la galera sa immaginare la dignità, la possibilitàdignità. Sto leggendo un gran ...