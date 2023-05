Derby Inter-Milan 1-0 al 90? | troppo poco per una rimonta | UCL News

ROMA - La presenza di un'italiana era già certa da quando Milan esi sono ritrovate a giocarsi da avversarie la semifinale, ma dopo ildi ritorno andato in scena a San Siro si conosce ora anche quale tra le due squadre milanesi sarà protagonista della ...Tredici dopo Mourinho, per la sesta volta (4° allenatore) negli annali dell', riporta i nerazzurri in finale di Champions, con la quarta vittoria dell'anno in uned uno score di 3 - 0 tra ...Infine, un altro commentatore ammette: "Complimenti all'per la meritata finale. Squadra al momento più forte e completa. Inoltre pesano come macigni quei 10' folli neldi andata e si sa, ...

Champions League, Inter-Milan finisce 1-0. In finale ci vanno i nerazzurri. DIRETTA Sky Tg24

A San Siro i rossoneri hanno l'obiettivo di ribaltare il doppio gol di svantaggio del match d'andata, con un Rafa in più. Tutti a disposizione a parte Skriniar per i "padroni di casa" ...Basterebbero gli 'olé' del finale di partita per sottolineare la superiorità dell'Inter sul Milan. La prima è finale di Champions League dopo aver vinto l'ennesimo derby, la seconda torna a casa con ...