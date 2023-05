Demi Moore nonna con la piccola Lou | «Il modo perfetto per celebrare la festa della mamma»

(Di martedì 16 maggio 2023)diventa. Ad annunciarlo è l'attrice stessa con una foto che commuove i fan. In costume, posa con laLou e si gode la nipotina. La, con...

L'attrice presenta la piccola Louetta, nata dall'amore tra sua figlia Rumer Willis e Derek Richard ...L' ever green e romanticaicona del maxi schermo che ha segnato un'epoca con la sua interpretazione di Molly in Ghost - Fantasma (1990) di Jerry Zucker, e di Hester Prynne in L a lettera scarlatta (1995) di ...e Bruce Willis sono diventati nonni lo scorso 18 aprile.aveva subito commentato sui social la notizia condividendo un post pieno d'amore e lo stesso avevano fatto la matrigna di Rumer ...

Demi Moore, ecco la prima foto da nonna: in bikini con la nipotina appena nata TGCOM

Per la prima volta Michelle Hunziker e Demi Moore hanno festeggiato la Festa della mamma da nonne. Entrambe, nonne famose e bellissime, hanno condiviso sui social uno scatto assieme ai… Leggi ...Lo scorso aprile, Demi Moore e Bruce Willis avevano condiviso una bellissima notizia. I due attori, infatti, sono diventati nonni in seguito alla nascita di Louetta Isley Thomas Willis, figlia della l ...