Deforestazione | gli impatti del nuovo regolamento sullo sviluppo sostenibile

Leggi su quifinanza

(Di martedì 16 maggio 2023) Gli approfondimenti sulle tematiche riguardanti la sostenibilità da parte di QuiFinanza sono sempre più numerosi e puntuali, per l’impatto che hanno anche sulla dimensione geopolitica e sociale globale e per l’importanza che ricevono da parte delle Istituzioni europee e dalle Organizzazioni internazionali. L’importanza delUE sullaè stato uno degli ultimi argomenti discussi. Le foreste sono risorse cruciali per il raggiungimento degli Obiettivi di(SDGs) relativi alla produzione e al consumo sostenibili, alla riduzione della povertà, alla sicurezza alimentare, alla conservazione della biodiversità e al cambiamento climatico. La complessità di questo argomento non può non essere approfondito se non con Benoît Jobbé-Duval, direttore generale dell’ATIBT, International ...