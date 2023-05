Decreto Ponte | la Camera dice sì | la palla passa al Senato

20.05 Via libera della Camera aVia libera dell'Aula della Camera allegge suldello Stretto. I voti a favore sono stati 182,i no 93,un solo astenuto. Il testo passa ora all'esame del Senato. In giornata ...Il governo è intenzionato - con il prossimo provvedimento utile - a commissariare questa infrastruttura, circostanza che non si è realizzata attraverso un emendamento alsolo per un ......della Camera (dopo la fiducia incassata ieri) alche definisce l'assetto della società Stretto di Messina Spa (SDM) e che riavvia le attività di programmazione e progettazione delsullo ...

Saverio Romano, Noi Moderati, nel suo intervento alla Camera dei deputati che ha approvato la fiducia posta dal governo al decreto, ribadisce il sostegno alla realizzazione dell'opera ...“Il Ponte sullo Stretto si chiami Ponte Tricolore e diventi simbolo dell’unità del Paese”. Cosi Saverio Romano, Noi Moderati, nel suo intervento alla Camera dei deputati che ha approvato la fiducia ...