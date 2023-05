Decima tappa Giro Italia 2023 | Cort Nielsen vince allo sprint | Thomas rimane in rosa

Magnus Cort Nielsen (EF Education - EasyPost) ha vinto ladel Giro d'Italia 2023 , la Scandiano - Viareggio di 196 km. Il danese ha preceduto in una volata a tre il canadese Derek Gee e l'italiano Alessandro De Marchi , suoi compagni in una fuga ...I risultati e la classifica delladel Giro d'Italia 2023 , la Scandiano - Viareggio di 196 chilometri. Al termine di una splendida fuga Magnus Cort Nielsen trionfa davanti ai compagni di avventura Derek Gee e Alessandro ...Le classifiche aggiornate dopo ladel Giro d'Italia 2023 , la Scandiano - Viareggio di 196 chilometri. Geraint Thomas resta in rosa dopo il ritiro di Evenepoel, ma i distacchi sono davvero minimi: Roglic è a 2 , Geoghegan ...

Che il Giro d'Italia perda la sua maglia rosa per Covid è difficile da spiegare. Ma come Nel momento in cui il mondo dichiara che siamo usciti dalla pandemia e declassa il Covid a semplice… Leggi ...VIAREGGIO (ITALPRESS) – Magnus Cort Nielsen ha vinto in uno sprint a tre la decima tappa del Giro d’Italia 2023, la Scandiano-Viareggio di 196 chilometri. Il corridore danese della EF ...