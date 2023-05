De Maggio | “De Laurentiis vuole Pafundi | il presidente colpito dal suo talento”

...scorso e risultato di 'una strategia non ortodossa del proprietario'. 'Nel relitto del Napoli, che non si era mai ripreso dall'infatuazione per il geniale e travagliato Maradona, De......scorso e risultato di "una strategia non ortodossa del proprietario". "Nel relitto del Napoli, che non si era mai ripreso dall'infatuazione per il geniale e travagliato Maradona, De...Ma devi vincere", ha concluso De. - foto Image - . col/ari/red 16 - Mag - 23 12:39 . 162023

Napoli, De Laurentiis al Financial Times: "Applicata la lezione del cinema" Sky Sport

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli ... Il giornalista, poi, ha rivelato un'altra indiscrezione di mercato: "Aurelio De Laurentiis sembrerebbe deciso a prendere Simone Pafundi dell'Udinese ...Applicare al mondo del calcio la lezione appresa dal mondo del cinema: per Aurelio De Laurentiis è questo il segreto del successo ... Napoli in bancarotta al "finale da favola" scritto il 4 maggio ...