De Laurentiis libererà Giuntoli ma solo dopo aver ottenuto diversi benefici dalla trattativa Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 16 maggio 2023) Cristianoè vicino alla Juventus ma non è detta l’ultima parola. Ecco cosa scrive la: Per il direttore sportivo sono giorni caldi, la fase diplomatica per liberarsi dal Napoli è già cominciata da settimane ma ora è proprio entrata nel vivo. Dall’altra parte del tavolo c’è Aurelio De, che può far leva su un contratto che unisce ufficialmente le parti fino al 2024. La sensazione è che alla fine il presidente concederà al direttore la libera uscita prima del tempo previsto, maportatosua laottenendo. La Juve non ha fretta, d’altronde non serve che il nuovo direttore sportivo giunga alla Continassa prima del termine della stagione, ma in queste ...